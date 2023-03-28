В Англії вдруге відсунуть від узбережжя вежу XIX століття. Вона може впасти в море через берегову ерозію

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В Англії, у графстві Корнуолл місцева рада рятує 190-річну вежу на вершині скелі, яка перебуває під загрозою падіння в море через берегову ерозію (це природна руйнація берега).

Про це повідомляє The Times.

Ідеться про штормову вежу на Компас-Пойнт біля приморського міста Б’юд. Її перенесуть на сто метрів від узбережжя. Будівля має унікальну восьмикутну форму і є пам’ятником архітектури.

24 квітня команда почне процес розбирання вікторіанської вежі. Однак це не вперше, коли вежу розбирають і знову збирають. У 1881 році її перенесли з краю скелі після лютої негоди, внаслідок якої загинули сотні місцевих жителів.

Штормову вежу створили за зразком знаменитої Вежі Вітрів в Афінах. Її спроєктував у 1835 році Джордж Вайтвік як притулок для берегової охорони. Будівлю здали в оренду на 500 років раді Корнуоллу. Скелі північного Корнуоллу є одними з найбільш постраждалих від берегової ерозії у Великій Британії.