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До України прибули перші британські танки Challenger 2. Скільки саме танків уже передали Україні — невідомо.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.

«Такі танки, передані Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини візьмуться до виконання бойових завдань», — зазначив він.

Британія обіцяла передати 14 таких танків. На відео від Резнікова видно щонайменше три танки. Вони надходять до бригад Десантно-штурмових військ.