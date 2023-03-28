До України прибули перші британські танки Challenger 2
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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До України прибули перші британські танки Challenger 2. Скільки саме танків уже передали Україні — невідомо.
Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.
«Такі танки, передані Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини візьмуться до виконання бойових завдань», — зазначив він.
Британія обіцяла передати 14 таких танків. На відео від Резнікова видно щонайменше три танки. Вони надходять до бригад Десантно-штурмових військ.
- Раніше Велика Британія підтвердила, що передасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном. Вони використовуються в танках Challenger 2.