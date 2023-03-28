Флорентійський музей запросив до себе учнів школи Флориди. Їм покажуть скульптуру «Давид», яку батьки назвали «порнографічною»

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Флорентійський музей, в якому експонується статуя Мікеланджело «Давид», запросив до себе вчителів та учнів Класичної школи з міста Таллахассі (штат Флорида). У школі її показали шестикласникам, однак батьки обурились і назвали її «порнографічною», а директорці довелося звільнитись.

Про це повідомляє BBC.

Сесілія Голлберг, директор Галереї Академії, вже надіслала запрошення на заняття. Вона сказала, що директор має бути «винагороджений, а не покараний».

«Говорити про епоху Відродження, не показуючи «Давида, безумовну ікону мистецтва та культури того історичного періоду, було б безглуздо», — сказала Голлберг.

«Я не можу повірити, що це сталося насправді, спочатку я подумала, що це фейк, настільки це було невірогідно і абсурдно. Потрібно розрізняти наготу та порнографію. У «Давиді» немає нічого порнографічного чи агресивного, це юнак, пастух, який навіть згідно з Біблією не носив показного одягу, але хотів захистити свій народ тим, чим він мав», — сказала директор музею.

Мер Флоренції Даріо Нарделла також запросив викладача, який показав учням зображення «Давида», відвідати місто та його витвори мистецтва.

«Зплутати мистецтво з порнографією просто безглуздо. Мистецтво — це цивілізація, і ті, хто вчить його, заслуговують на повагу», — написав він у Twitter.