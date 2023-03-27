Президент уперше провів Ставку верховного головнокомандувача на виїзді — у Дніпрі

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Президент України Володимир Зеленський 27 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача — воно вперше відбулося на виїзді, у місті Дніпро.

«Саме тут — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області», — сказав президент.

Він зазначив, що під час засідання командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Зокрема, на Ставці особисто були присутні генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

Також доповідали ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника військової розвідки Кирила Буданова.

На Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.