WSJ: Пентагон хоче залучати фахівців Кремнієвої долини до розробки зброї

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Alex Wong / Staff

Міністерство оборони США прагне залучити стартапи з Кремнієвої долини до розробки нових озброєнь, щоб не допустити лідерства Китаю у цій галузі.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами посадовців Пентагону, існує занепокоєння, що оборонна промисловість США стала залежати від кількох великих компаній, а це перешкоджає інноваціям. Тим часом Китай просунувся вперед у деяких ключових технологіях — від невеликих дронів до гіперзвукових ракет.

За деякими оцінками, капітальні вливання Пекіну в технологічний сектор становлять понад трильйон доларів.

За даними PitchBook Data Inc., яка відстежує приватне фінансування, зараз приблизно $6 мільярдів щороку надходить від приватного капіталу на оборонну та аерокосмічну галузі Сполучених Штатів. У 2017 році бізнес витрачав на це приблизно мільярд доларів.

Нещодавно Адміністрація президента Джо Байдена запросила $115 мільйонів на фінансування нового підрозділу Пентагону «Офіс стратегічного капіталу». Він залучатиме більше інвестицій, зокрема венчурного капіталу, у компанії, які продукують технології для військових.