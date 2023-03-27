В Італії померла єдина транссексуальна жінка, яка вижила в концтаборі Дахау

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Bologna Today

В Італії померла єдина трансгендерна людина, яка вціліла в нацистських концтаборах — 98-річна Люсі Салані, яку називали «трансбабуся Італії».

Про це пише Bologna Today.

Люсі народилася в 1924 році в регіоні Пʼємонт хлопчиком на імʼя Лучано. Її родина мала антифашистські погляди і не підтримувала Муссоліні. Сімʼя не прийняла гендерну ідентичність дитини.

«Мені завжди хотілося робити те, що робили маленькі дівчатка в тому віці: готувати їжу, прибирати і гратися з ляльками. Батько і брати мене не прийняли... У чому я винна, якщо природа створила мене такою? Мене завжди це цікавило, і я намагалася змусити їх зрозуміти», — розповідала Люсі в документальному фільмі про себе.

У серпні 1943 року її мобілізували до армії і, незважаючи на те, що Люсі публічно оголосила себе жінкою, відправили до артилерійських військ. Жінка дезертирувала, знайшла батьків, яких згодом залишила, щоб не наражати їх на небезпеку. Люсі вдруге знайшли і відправили в армію, цього разу у вермахт. Але вона втекла і звідти — кинулась у крижану воду і потрапила в лікарню з пневмонією.

Потім Люсі працювала повією в Болоньї, її знову затримали і засудили до смертної кари, але згодом помилували та відправили до концтабору в Бернау. Потім жінку перевели в Дахау, де вона провела шість місяців — до квітня 1945 року, коли концтабір звільнили американські військові.

Люсі вдочерила дівчинку, працювала на фабриці шпалер, а в середині 1980-х років перенесла операцію зі зміни статі. Проте Люсі відмовилася офіційно змінити імʼя, під яким вона народилася і в документах залишилася Лучано.

«Імʼя святе, мені його дали батьки», — пояснювала вона.

Повернувшись у Болонью, Салані опікувалася своїми батьками. Протягом останніх років вона жила ізольовано, лікувалася, а потім знайшла підтримку в організації Trans Identity Movement.

У 2009-му Салані випустила мемуари «Мене звуть Люсі. Італія XX століття у спогадах трансперсони», а в 2014-му вона стала однією з героїнь фільму «Щасливі бути іншими» про квір-культуру в Італії. У 2021 році про Люсі випустили стрічку «Подих життя».

У серпні 2023 року їй мало б виповнитися 99 років.