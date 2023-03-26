У Словенії викрили російських шпигунів. Ними виявилося подружжя з двома дітьми

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The Guardian

У Словенії затримали російських шпигунів під фальшивими іменами — Марія Маєр та Людвіг Гіш. Вони нібито приїхали з Аргентини з двома дітьми.

Про це пише The Guardian.

Маєр відкрила онлайн-галерею, а Гіш керував IT-стартапом. Вони розповідали друзям, що страх перед вуличною злочинністю в Аргентині змусив їх переїхати до Європи.

Однак у грудні 2022 року саме це подружжя стало мішенями однієї з найбільш секретних спільних операцій поліції та розвідки Словенії.

Наприкінці січня словенські медіа повідомили про арешти, повʼязані з російською розвідкою. Джерела в Любляні повідомили журналістам, що «Марія і Людвіг» насправді були елітними російськими шпигунами. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон 23 березня підтвердила цю інформацію. За її словами, заарештовані насправді є громадянами росії, а не аргентинцями.

Росіяни працювали за програмою «сплячих агентів». На відміну від інших російських розвідників, які маскуються під дипломатів у російських посольствах по всьому світу, «сплячі агенти» діють без будь-яких видимих зв’язків з Москвою. Їх навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох з них є діти, яких виховують у прикритій ідентичності — вони не підозрюють, що їхні батьки насправді росіяни.

Джерела The Guardian стверджують, що чоловік і жінка шпигували для російського ГРУ.