У Словенії викрили російських шпигунів. Ними виявилося подружжя з двома дітьми
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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The Guardian
У Словенії затримали російських шпигунів під фальшивими іменами — Марія Маєр та Людвіг Гіш. Вони нібито приїхали з Аргентини з двома дітьми.
Про це пише The Guardian.
Маєр відкрила онлайн-галерею, а Гіш керував IT-стартапом. Вони розповідали друзям, що страх перед вуличною злочинністю в Аргентині змусив їх переїхати до Європи.
Однак у грудні 2022 року саме це подружжя стало мішенями однієї з найбільш секретних спільних операцій поліції та розвідки Словенії.
Наприкінці січня словенські медіа повідомили про арешти, повʼязані з російською розвідкою. Джерела в Любляні повідомили журналістам, що «Марія і Людвіг» насправді були елітними російськими шпигунами. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон 23 березня підтвердила цю інформацію. За її словами, заарештовані насправді є громадянами росії, а не аргентинцями.
Росіяни працювали за програмою «сплячих агентів». На відміну від інших російських розвідників, які маскуються під дипломатів у російських посольствах по всьому світу, «сплячі агенти» діють без будь-яких видимих зв’язків з Москвою. Їх навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох з них є діти, яких виховують у прикритій ідентичності — вони не підозрюють, що їхні батьки насправді росіяни.
Джерела The Guardian стверджують, що чоловік і жінка шпигували для російського ГРУ.
- У березні 2023 року польські служби викрили шпигунську мережу, яка працювала на росію. Група мала готуватися до диверсій у країні.