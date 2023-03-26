Голови МЗС України та Великої Британії зробили ставки на футбольний матч Україна — Англія

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зробили ставки на футбольний матч між збірними України та Англії 26 березня.

Клеверлі згадав у Twitter минулий раз, коли «Англія та Україна зійшлися на футбол», і спитав Кулебу, чи буде він знову вболівати за Англію.

«Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?» — запропонував Кулеба. — «Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!» — відповів українською Клеверлі.

Нагадаємо, матч між збірними України та Англії з футболу розпочнеться 26 березня о 19:00.