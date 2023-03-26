«Ескалація»: США та Німеччина відреагували на плани росії розмістити ядерну зброю у Білорусі

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Tumra Needi / Flickr

У США та Німеччині відреагували на плани росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Там назвали це ескалацією та ядерним залякуванням.

Про це пишуть Reuters та Tagesschau.

У Пентагоні заявили, що після заяв путіна немає жодних ознак, що росія планує застосувати ядерну зброю. Але там продовжать стежити за ситуацією.

«Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО», — заявили в Міністерстві оборони США.

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало таке рішення путіна «подальшою спробою залякування» з боку рф.

«Порівняння, проведене президентом путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного росією», — зазначили там.