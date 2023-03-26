Українська армія ліквідувала на війні понад 170 тисяч окупантів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Українські військові за добу зліквідували ще 660 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії на війні в Україні вже перевищила 170 тисяч солдатів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Також вони знищили по 15 танків і бойових броньованих машин росіян. Крім цього, вони підбили вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та одну систему ППО.
Українські військові також збили два безілотники оперативно-тактичного рівня.