Гендиректор МАГАТЕ вдруге відвідає окуповану Запорізьку АЕС

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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка опинилася під російською окупацією. Його супроводжуватиме група експертів організації.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ 25 березня.

Гроссі приїде на ЗАЕС наступного тижня, «щоб особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на обʼєкті та наголосити на нагальній необхідності захистити його під час воєнного конфлікту в Україні».

«Я вирішив ще раз зʼїздити на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує обʼєкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах. Як і раніше, я сповнений рішучості й далі робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні», — сказав він.

За його словами, хоча представники МАГАТЕ перебувають на станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною.

«Загрози ядерної безпеки та ризики надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоровʼя людей і довкілля в Україні та за її межами. Тому я й далі працюю над пропозицією щодо захисту станції», — заявив гендиректор організації.