Окупанти встановили фактичний контроль над заповідником «Асканія-Нова»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Фільм Заповідник Асканія - Film Reserve Askania
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» в Херсонській області опинився під контролем окупантів.
Про це повідомила пресслужба заповідника.
Двадцятого березня до установи прибули російські чиновники з колаборантом Володимиром Сальдо. Після цього стало відомо, що окупанти зареєстрували «Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник» «Аскания-Нова» (без імені Ф. Е. Фальц-Фейна) із датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф 07.03.2023 р.
Таким чином, українська адміністрація не може забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.
Наразі український персонал продовжує виконувати свої обовʼязки, але за нинішніх умов продовжувати таку роботу стало фактично неможливим.
Досі установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види й обсяги робіт, попри окупацію території, порушену транспортну логістику та масу організаційних проблем.
«Ми зробили все залежне від нас і протрималися з гідністю! Надалі підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації», — йдеться в повідомленні.
- У 2022 році російські окупанти захопили інститут тваринництва «Асканія-Нова». На адміністративній будівлі інституту загарбники вивісили російський прапор і представили так званого нового директора підприємства, який раніше працював на херсонській митниці. Тоді більшість наукових працівників від співпраці з окупантами відмовилися.