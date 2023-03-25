Росія передала Білорусі ракети, здатні нести ядерну зброю — для неї будують відповідне сховище

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Пресслужба Кремля

Російський диктатор путін заявив, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.

Про це він розповів в інтервʼю телеканалу «Росія 24».

За його словами, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусії «немає нічого незвичайного».

«Щодо наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком, приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії Анабель Голді, що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше повʼязано з ядерними технологіями. Навіть поза контекстом цих подій Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю», — заявив диктатор.