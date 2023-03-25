Кредитори відстрочили виплати України за боргом до 2027 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Adam Nir / Unsplash
Група країн-кредиторів України, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США, надала гарантії, що дозволяють Києву відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до 2027 року. Саме тоді закінчиться дія програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги країні.
Як уточнюється на сайті Міністерства фінансів Франції, надання фінансових гарантій передбачає продовження мораторію на погашення боргу країни до 2027 року і додаткову допомогу для «відновлення прийнятного рівня боргу» до кінця програми МВФ.
Крім того, група країн наполегливо закликала всіх інших офіційних кредиторів України якнайшвидше узгодити настільки ж сприятливі умови кредитування.
- Раніше цього тижня МВФ погодив надання Україні кредитної програми на $15,6 мільярда, що стало першим за всю історію фонду кредитом, виділеним країні, де тривають військові дії. За даними Національного банку України, обсяг зовнішнього боргу країни на кінець 2022 року становив $132 мільярди, досягнувши 89% ВВП країни.