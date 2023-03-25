Кредитори відстрочили виплати України за боргом до 2027 року

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Група країн-кредиторів України, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США, надала гарантії, що дозволяють Києву відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до 2027 року. Саме тоді закінчиться дія програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги країні.

Як уточнюється на сайті Міністерства фінансів Франції, надання фінансових гарантій передбачає продовження мораторію на погашення боргу країни до 2027 року і додаткову допомогу для «відновлення прийнятного рівня боргу» до кінця програми МВФ.

Крім того, група країн наполегливо закликала всіх інших офіційних кредиторів України якнайшвидше узгодити настільки ж сприятливі умови кредитування.