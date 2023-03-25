Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні

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Reuters / «Бабель»

Російські загарбники обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох цивільних — жінку та чоловіка. Їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Учора вночі армія рф атакувала «Пункт незламності» в Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні», — написав очільник області.

Він зазначив, що з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями постраждалих госпіталізували до лікарні.

Восени Збройні сили України звільнили Херсон та решту правобережжя Херсонської області від російських загарбників. Але армія рф продовжує постійно обстрілювати Херсонщину, щодня вбиває і травмує цивільних мешканців, руйнує інфраструктурні об’єкти.