У США на шоколадній фабриці пролунав потужний вибух. Він потрапив на відео

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В США на шоколадній фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг, штат Пенсильванія, пролунав потужний вибух. Влада повідомила про двох загиблих, дев’ятьох зниклих безвісти і кількох поранених.

Як повідомляє Associated Press, очевидці розповіли, що вибух був дуже сильним. Сусідній будинок зрушило з місця, а припарковані автомобілі злетіли в повітря. Сама фабрика майже вщент зруйнована. Момент вибуху потрапив на відео камер спостереження.

Що стало причиною такого вибуху, поки невідомо. Мешканців райони евакуювали. Розпочато розслідування.