Генштаб: Російські війська втратили в Україні вбитими ще 720 військових

Новини

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 25 березня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 720 військових, шість танків, 11 бронемашин, сім артилерійських систем і девʼять РСЗВ, шість безпілотників, гелікоптер, 19 одиниць автотехніки та дві одиници спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: