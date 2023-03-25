Генштаб: Російські війська втратили в Україні вбитими ще 720 військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 25 березня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 720 військових, шість танків, 11 бронемашин, сім артилерійських систем і девʼять РСЗВ, шість безпілотників, гелікоптер, 19 одиниць автотехніки та дві одиници спецтехніки.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 24 березня повідомив, що українським військам титанічними зусиллями вдається стабілізувати ситуацію на найбільш складному напрямку — Бахмутському.