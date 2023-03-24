Суд визнав нардепку від «Слуги народу» Анну Колісник винною в недостовірному декларуванні

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Вищий антикорупційний суд визнав винною в недостовірному декларуванні народну депутатку фракції «Слуга народу» Анну Колісник.

Рішення суд ухвалив 24 березня, пише Transparency International.

Анні Колісник призначили штраф розміром понад 44 тисяч гривень і позбавили права обіймати посади представника влади протягом одного року. Однак у справі спливли строки давності, тому від покарання Колісник звільняється.

За даними слідства, Анна Колісник не внесла до своєї декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, право власності на 1/4 частки нежитлового приміщення у Харкові та користування автомобілем Cadillac. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не задекларувала Колісник, перевищує 4,4 мільйона гривень.

Строки давності спливли 17 березня 2023 року.