США розширили санкції проти Білорусі

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Reuters

Сполучені Штати 24 березня запровадили нові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, білоруських компаній та чиновників. Під обмеження, зокрема, потрапили:

«Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ), «Мінський автомобільний завод» (МАЗ);

члени Центральної виборчої комісії Білорусі;

літак Boeing 737, який використовує Олександр Лукашенко.

Цей раунд санкцій став відповіддю на триваючі жорстокі репресії в Білорусі та на її співучасть у війні росії з Україною.

«Ми, як і раніше, віддані тому, щоб завдати витрат режиму Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку вибрав путін», — запевнив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.