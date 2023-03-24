США розширили санкції проти Білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Сполучені Штати 24 березня запровадили нові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, білоруських компаній та чиновників. Під обмеження, зокрема, потрапили:
- «Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ), «Мінський автомобільний завод» (МАЗ);
- члени Центральної виборчої комісії Білорусі;
- літак Boeing 737, який використовує Олександр Лукашенко.
Цей раунд санкцій став відповіддю на триваючі жорстокі репресії в Білорусі та на її співучасть у війні росії з Україною.
«Ми, як і раніше, віддані тому, щоб завдати витрат режиму Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку вибрав путін», — запевнив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
- Білорусь — єдина країна в Європі, де застосовують смертну кару як міру покарання. Правозахисники постійно зазначають, що смертна кара може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.