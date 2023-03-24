Мережа будівельних матеріалів Leroy Merlin продає всі свої магазини в росії

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Французька мережа будівельних матеріалів Leroy Merlin планує продати російський бізнес місцевому менеджменту. Про це 24 березня повідомила група Adeo, якій належить мережа.

«Після понад 18-річної діяльності в росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 тисяч співробітників і забезпечити, щоб діяльність компанії залишалася на службі мешканців. Угода буде схвалена відповідними органами росії», — заявила група Adeo.

Там заявили, що цей процес є результатом роботи, яку розпочали кілька місяців тому, відповідно до міжнародних норм. Після російського вторгнення в Україну Adeo призупинила всі нові інвестиції в росії.

Мережа Leroy Merlin у росії складається з понад 100 гіпермаркетів у 62 містах.