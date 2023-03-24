Мережа будівельних матеріалів Leroy Merlin продає всі свої магазини в росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Французька мережа будівельних матеріалів Leroy Merlin планує продати російський бізнес місцевому менеджменту. Про це 24 березня повідомила група Adeo, якій належить мережа.
«Після понад 18-річної діяльності в росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 тисяч співробітників і забезпечити, щоб діяльність компанії залишалася на службі мешканців. Угода буде схвалена відповідними органами росії», — заявила група Adeo.
Там заявили, що цей процес є результатом роботи, яку розпочали кілька місяців тому, відповідно до міжнародних норм. Після російського вторгнення в Україну Adeo призупинила всі нові інвестиції в росії.
Мережа Leroy Merlin у росії складається з понад 100 гіпермаркетів у 62 містах.
- 17 лютого видання The Insider опублікувало розслідування про те, що Leroy Merlin та «Ашан», які відносяться до одного і того самого холдингу, постачають товари на окуповані території України. На грудневому відео з Маріуполя можна побачити, як члени «Молодої гвардії Єдиної росії» розвантажують однакові палети з фірмовим знаком Leroy Merlin.