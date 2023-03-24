У Японії вийшов останній епізод мультсеріалу «Покемон». Він був в ефірі понад 25 років

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На японському каналі Tokyo TV 24 березня показали останню серію мультсеріалу «Покемони». Історія Еша та Пікачу стартувала на екранах у 1997 році. Загалом вийшло 25 сезонів, у яких понад 1 200 епізодів.

Але на цьому історія про кишенькових монстрів (саме так розшифровується слово «покемон») не закінчується. Уже 14 квітня вийде перша серія нового серіалу про цих фантастичних істот, однак ані Еша, ані Пікачу там не буде. Їх замінять нові головні герої — Ліко та Рой, пише Gaming Bible.