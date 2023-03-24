Ексзаступника начальника управління Міноборони відправили за ґрати на 4,5 року. Він пропонував хабар 24 мільйони гривень

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Колишнього посадовця Міноборони, який пропонував 24 мільйони гривень хабаря, засудили до 4,5 року за ґратами.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд підтримав позицію прокурора і визнав експосадовця винуватим у пропозиції надати 24 мільйони гривень неправомірної вигоди за позитивний аудит «Фортеці» — об’єкта спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ».

За даними джерел «Бабеля» у САП, мова про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міністерства оборони України Дмитра Комаху.

Вирок Вищого антикорупційного суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.