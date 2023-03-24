Румунська сенаторка запропонувала анексувати частину України. У МЗС хочуть ввести проти неї санкції
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- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Dragos Cisuv
Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. У МЗС України ініціюють санкції проти неї.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Таким кроком маргінальна політикиня намагається «відновити культурну ідентичність румунського населення». Класичний приклад із методички російського реваншизму», — зазначив він.
Речник МЗС наголосив, що Україна рішуче засуджує спробу порушити територіальну цілісність та погіршити відносини з Румунією. Також в Україні хочуть ввести санкції проти сенаторки як особи, яка створює загрозу нацбезпеці.
Законопроєкт, який подалал Шошоаке, пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Також вона закликає приєднати Північну Буковину, острів Зміїний та частину Бессарабії — південь Одеської області.