Генштаб: Російське військо втратило за добу 1 020 окупантів

Новини

Reuters / «Бабель»

Генштаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати російських загарбників станом на 24 березня. За минулу добу ворог втратив вбитими близько 1 020 військових, ще чотири танки, 24 бронемашини, вісім артилерійських систем, пʼять безпілотників, три засоби ППО, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати окупантів від початку повномасштабної війни такі: