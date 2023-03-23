Всесвітня організація легкої атлетики відновила членство росіян після допінгового скандалу. Однак спортсменів все ще не допустять до змагань

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Всесвітня організація легкої атлетики скасувала восьмирічну дискваліфікацію Російської федерації легкої атлетики (RusAF), але спортсмени з рф та Білорусі все ще не братимуть участі у змаганнях.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій виключила РФЛА зі своїх лав у листопаді 2015 року, відреагувавши на розслідування про існування в росії державної системи підтримки допінгу.

Відтоді російські спортсмени могли виступати на змаганнях тільки під нейтральним прапором, а до участі допускали лише тих, хто не причетний до допінгових порушень. Але Рада Всесвітньої організації з легкої атлетики проголосувала за збереження повної заборони для російських і білоруських спортсменів, яка набула чинності незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.