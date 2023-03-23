У столичному кінотеатрі «Жовтень» літні люди щовівторка зможуть безкоштовно дивитися фільми

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Getty Images / Xiu Huo

У київському кінотеатрі «Жовтень» благодійний фонд Let’s help відновив ініціативу для людей похилого віку — вони знову зможуть дивитися фільми безоплатно. Достатньо показати пенсійне посвідчення.

Про це пише пресслужба БФ.

Кожного вівторка о 10:00 пенсіонери можуть прийти до кінотеатру на безплатний кіносеанс. Квитки роздаватимуть волонтери біля входу в «Жовтень» щовівторка з 11:00 до 13:00 та щочетверга з 15:00 до 17:00.

У кінотеатрі показуватимуть італійські, французькі, американські та українські сучасні романтичні комедії, а також мелодрами останніх років випуску.

Волонтери Let’s help відкрили постійний збір, щоб вони й надалі могли створювати культурну програму для літніх людей та проводити для них безкоштовні кінопокази. Підтримати благодійників можна за посиланням.