У Болгарії знайшли невідому картину Джексона Поллока вартістю $54 мільйони

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Спецслужби Болгарії знайшли невідому раніше роботу знаменитого художника-абстракціоніста Джексона Поллока. Експерти оцінили її у $54 мільйони.

Про це пише New York Post.

Болгарські чиновники заявили, що художник написав це полотно у 1949 році, але воно не потрапило в жоден каталог. Витвір мистецтва визнали оригінальним через схожість фарб та матеріалів з іншими роботами Поллока. Інших подробиць про картину поки не повідомляють.

Цінну знахідку виявили під час міжнародної операції проти контрабанди культурних цінностей. Розслідування проходило одночасно в Софії, Афінах і на острові Крит.