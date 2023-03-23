У Болгарії знайшли невідому картину Джексона Поллока вартістю $54 мільйони
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Спецслужби Болгарії знайшли невідому раніше роботу знаменитого художника-абстракціоніста Джексона Поллока. Експерти оцінили її у $54 мільйони.
Про це пише New York Post.
Болгарські чиновники заявили, що художник написав це полотно у 1949 році, але воно не потрапило в жоден каталог. Витвір мистецтва визнали оригінальним через схожість фарб та матеріалів з іншими роботами Поллока. Інших подробиць про картину поки не повідомляють.
Цінну знахідку виявили під час міжнародної операції проти контрабанди культурних цінностей. Розслідування проходило одночасно в Софії, Афінах і на острові Крит.
- Пол Джексон Поллок — американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму. Радикальний підхід художника до живопису спричинив справжню революцію в мистецтві. Поллок використовував метод, у якому він хаотично лив, крапав і бризкав фарбою на полотна.