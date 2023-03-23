У восьми областях СБУ ліквідувала 14 схем для нелегального виїзду за кордон

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Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про підозру повідомили 34 організаторам схем.

Вони пропонували військовозобовʼязаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від $2 000 до $13 500. Сума залежала від регіону проживання «клієнта» і терміновості втечі.

У Запоріжжі схема працювала через оформлення інвалідності для чоловіків призовного віку. Серед підозрюваних — лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.

На Вінниччині викрили пʼятьох жителів обласного центру, які фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобовʼязаних та інші документи. Для цього використовували підроблені печатки і штампи різних держустанов та приватних організацій.

У Дніпрі затримали трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.

У Кіровоградській області представники місцевих благодійних фондів пропонували військовозобовʼязаним виїхати в ЄС під маскою водіїв гуманітарних перевезень. Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».

Ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).