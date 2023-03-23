Новий міністр освіти Оксен Лісовий після звинувачень у плагіаті подав свою дисертацію на перевірку

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Новий міністр освіти Оксен Лісовий після звинувачень у плагіати подав свою дисертацію на перевірку. Він готовий відмовитися від наукового ступеня, якщо плагіат підтвердиться.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук», — пояснив Лісовий.

Він також зазначив, що оприлюднить висновок агентства.

Також міністр розповів, що подав до уряду пропозиції змін до законодавства, які дозволять будь-кому добровільно відмовитися від наукового ступеня та всіх надбавок.

«Депутати також уже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН України», — зазначив Лісовий.

Після призначення Оксена Лісового новим міністром освіти та науки у мережі зʼявилася інформація про те, що в його дисертації виявили плагіат.