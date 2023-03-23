Канада продовжила термін подання документів на отримання візи CUAET

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Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.

Про це повідомляє Міністерство імміграції Канади.

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку. Канада продовжуватиме підтримувати народ України, включаючи тих, хто був змушений тікати від вторгнення рф», — сказав міністр імміграції Канади Шон Файзер.

Програма підтримки передбачає, що:

українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безкоштовно подавати документи за кордон на отримання візи CUAET;

будь-хто, хто має візу CUAET, матиме можливість поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів;

власники CUAET, які вже перебувають тут, у Канаді, матимуть можливість до 31 березня 2024 року безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус за допомогою цих заходів.

Послуги з поселення залишаться доступними для українців та членів їхніх сімей після прибуття, щоб вони на час перебування у Канаді могли бути повноцінними членами громади.

Українці та члени їхніх сімей також продовжуватимуть користуватися одноразовою тимчасовою фінансовою підтримкою, а також доступом до екстреного житла на термін до двох тижнів, якщо це буде необхідно після їх прибуття до Канади.