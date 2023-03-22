Із 26 березня метро в Києві працюватиме до 23:00

Новини

itc.ua

У Києві з 26 березня, відколи продовжать комендантську годину, громадський транспорт працюватиме на годину довше, повідомили в КМДА.

Графік роботи буде таким:

наземний транспорт — із 05:30 до 23:30;

метрополітен — із 06:00 до 23:00;

фунікулер — із 07:00 до 22:00

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години у столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00.

Магазини, торгові центри та ресторани теж працюватимуть довше. З урахуванням того, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Крім того, із 27 березня алкогольні напої дозволять продавати довше — з 11:00 до 21:00.