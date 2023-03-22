Міноборони: Росіяни планують мобілізувати все чоловіче населення пʼяти міст Луганщини

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У містах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області окупанти оголосили черговий етап масштабної мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росіяни планують призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство рф та так званої лнр).

При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили свій дім.