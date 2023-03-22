Біля берегів Португалії майже добу горить танкер з пальним

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Біля узбережжя Португалії в Атлантичному океані спалахнула пожежа на танкері Greta K. Він перевозить дизельне та авіаційне пальне, сирої нафти на ньому немає. Пожежа триває вже близько 19 годин.

Про це повідомили Військово-морські сили Португалії.

ВМС Португалії заявили, що стежать за танкером на випадок забруднення навколишнього середовища.

Пожежа на танкері триває — капітан і двоє з 19 членів екіпажу залишаються на борту. Вони стежать за технічним станом судна.

Танкер відбуксирували в район, віддалений від узбережжя, і продовжують його гасіння.

Судно під прапором Мальти прямувало у порт Лейшоеш на півночі Португалії.