Українські військові за добу знищили майже тисячу окупантів і пʼять танків

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Українська армія за минулу добу ліквідувала 920 російських окупантів. Загальна кількість втрат росії сягнула 167 тисяч солдатів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили пʼять танків та вісім бойових броньованих машин. Крім цього, вони знищили три артилерійські системи та дві реактивні системи залпового вогню.

Підрозділи української армії також знищили дві російські системи ППО та збили дві крилаті ракети і 16 безпілотників.