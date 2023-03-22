Російська армія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе, сили ППО збили майже всі

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Російська армія запустила по Україні вночі 21 іранський дрон-камікадзе, 16 з них збили Сили протиповітряної оборони.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА Shahed-136. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом знищили наші захисники», — зазначили там.

Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що над столицею збили всі дрони-камікадзе.

Також ППО працювало в Житомирській і Хмельницькій областях.