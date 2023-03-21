США запровадили санкції проти людей та компаній, які допомагали розробляти іранські дрони
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти чотирьох компаній і трьох людей в Ірані та Туреччині. Усі вони повʼязані з виробництвом іранських дронів, якими росія атакує Україну.
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
Обмеження наклали через участь окремих компаній та людей у закупівлі обладнання для іранських безпілотників, зокрема двигунів європейського виробництва.
Ця мережа закупівель діє від імені Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану, яке контролює кілька підприємств із розробки дронів і балістичних ракет.
У санкційному списку — Центр оборонних технологій і наукових досліджень, його менеджери й агенти із закупівель, компанії Farazan Industrial Engineering Inc. і Selin Technic.
- 9 березня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти китайської мережі з пʼяти компаній та однієї фізичної особи за підтримку зусиль Ірану щодо закупівлі безпілотників.