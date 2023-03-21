Американський професор планує прожити 100 днів під водою

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Професор Університету Південної Флориди Джозеф Дітурі намагається встановити світовий рекорд і прожити 100 днів під водою на глибині близько семи метрів.

Про це пише Popular Mechanics.

Джо Дітурі живе в підводному готелі під назвою Jules Undersea Lodge у лагуні Кі-Ларго. Професор 28 років служив водолазом у ВМС США, а потім вивчав черепно-мозкові травми в Університеті Південної Флориди. Зараз він вважає, що проживання в умовах підвищеного тиску допоможе йому досягти довголіття та запобігти захворюванням, повʼязаним зі старінням.

Поки експеримент триває, Дітурі продовжує викладати біомедичну інженерію онлайн. За його здоровʼям стежить команда медиків.

Професор планує побити світовий рекорд Гіннеса з перебування в підводному середовищі. Наразі він становить 73 дні — саме стільки в підводному будинку прожили інші американські науковці.

Дослідник сподівається, що його експеримент допоможе зробити нові наукові відкриття, зокрема вивчити вплив підводних умов на людське тіло.