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Псевдоочільник Запорізької АЕС і російський блогер Артемій Лебєдєв отримали підозри від СБУ

Автор:
Анна Холоднова
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Служба безпеки України повідомила про підозри окупаційному очільнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, російському блогеру і дизайнеру Артемію Лебєдєву та колишньому заступнику начальника загону воєнізованої охорони станції.

Чернічук до окупації був заступником головного інженера, а на новій «посаді» змушував українських атомників підписувати контракти з «Росатомом» і допомагав росіянам у спробах підключити АЕС до енергосистеми рф. Зрадник з охорони передав росіянам майно загону. Лебєдєв у липні минулого року їздив на АЕС та фотографувався на даху станції. Відвідування захоплених територій України Лебєдєв назвав «маленькими радощами повноцінного життя».

Підозри вони отримали за такими статтями Кримінального кодексу України:

Лебєдєву загрожує до 8 років увʼязнення, а Чернічуку та третьому фігуранту — до 12 років.