Псевдоочільник Запорізької АЕС і російський блогер Артемій Лебєдєв отримали підозри від СБУ

Новини

Служба безпеки України повідомила про підозри окупаційному очільнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, російському блогеру і дизайнеру Артемію Лебєдєву та колишньому заступнику начальника загону воєнізованої охорони станції.

Чернічук до окупації був заступником головного інженера, а на новій «посаді» змушував українських атомників підписувати контракти з «Росатомом» і допомагав росіянам у спробах підключити АЕС до енергосистеми рф. Зрадник з охорони передав росіянам майно загону. Лебєдєв у липні минулого року їздив на АЕС та фотографувався на даху станції. Відвідування захоплених територій України Лебєдєв назвав «маленькими радощами повноцінного життя».

Підозри вони отримали за такими статтями Кримінального кодексу України:

псевдоочільник АЕС — ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

Артемій Лебєдєв — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

колишній заступник начальника загону відомчої воєнізованої охорони — ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Лебєдєву загрожує до 8 років увʼязнення, а Чернічуку та третьому фігуранту — до 12 років.