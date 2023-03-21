Велика Британія передасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном

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Reuters

Велика Британія підтвердила, що передасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном. Вони використовуються у танках Challenger 2.

Про це повідомила державний міністр оборони Великої Британії Анабель Голді.

«Окрім надання Україні [роти] основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпасами, включно з бронебійними, які містять збіднений уран», — сказала вона.

За її словами, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Британські танки Challenger 2 використовують бронебійні снаряди зі збідненим ураном, які краще пробивають сучасну броню. Сам збіднений уран — це відходи процесу збагачення урану. Він також може використовуватися для виробництва ядерного палива або ядерної зброї. Водночас існує занепокоєння через радіоактивність таких снарядів. Під час влучання в ціль снаряд розривається і уран вилітає в повітря, яке потім вдихають солдати на полі бою. Це може підвищити ризик онкологічних захворювань та інших проблем зі здоровʼям.