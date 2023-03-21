Рада ухвалила закон про обовʼязкові іспити на знання мови та історії для отримання громадянства України

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила закон про обовʼязкові іспити для отримання громадянства України. Для цього потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосував 281 нардеп.

Закон передбачає, що в разі бажання отримати громадянство України будь-хто має подати письмове зобовʼязання, що складе іспити з Конституції України, історії та української мови.

Водночас ті, хто отримали громадянство за особливі заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України або служать у війську чи нагороджені державною нагородою, мають скласти ці іспити протягом двох років.