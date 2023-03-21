Україна повернула ще 15 депортованих дітей

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До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Водночас він не зазначив, звідки саме повернули дітей, з росії чи з окупованих територій.

Наразі, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.