Україна повернула ще 15 депортованих дітей
- Автор:
- Софія Телішевська
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До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Водночас він не зазначив, звідки саме повернули дітей, з росії чи з окупованих територій.
Наразі, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.