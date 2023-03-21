Українська армія за добу знищила майже тисячу окупантів та 15 танків

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Українська армія за минулу добу ліквідувала 960 російських окупантів. Загальна кількість російських втрат вже сягнула 166 тисяч солдатів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили 15 танків і 10 бойових броньованих машин. Крім цього, вони знищили девʼять артилерійських систем.

Окупанти також втратили сім безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.