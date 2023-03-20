Секретар РНБО спростував дані WP про стотисячні втрати в лавах ЗСУ

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Опубліковані виданням The Washington Post оцінки втрат у лавах Сил оборони не відповідають дійсності, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Видання писало про 120 тисяч убитими та пораненими.

В інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна Данілов наголосив, що такі втрати неможливі.

«Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 000 втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, її знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 000 — це абсолютно не відповідає дійсності», — зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що співвідношення втрат з противником наразі становить 1 до 7, а в деяких випадках — 1 до 10.

«У нас костяк армії був підготовлений після війни 2014 року, ми знали, як воювати, а в росії такого не було. По багатьох напрямках у них були просто шалені втрати», — додав Данілов.