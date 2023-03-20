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З 1 березня Туреччина зупинила транзит підсанкційних товарів до росії. Це сталося після того, як США та ЄС посилили тиск на Анкару. Уряд надав компаніям перелік заборонених іноземних товарів та доручив зупинити їх транзит.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник з питань експорту та дипломат Четін Текджеліоглу, передає Euractiv.

«Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення до росії, незалежно від країни походження», — заявив Текджеліоглу.

Ідеться про товари, які підпадають під санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.

Анкара намагається збалансувати свої добрі звʼязки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині та що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.

Водночас вироблені в Туреччині товари, навіть з компонентами з інших країн, як і раніше, можна відправляти в росію без обмежень.