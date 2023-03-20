Звіт ООН: Кліматична бомба уповільненої дії цокає, світові не вистачає часу, щоб уникнути катастрофи

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Науковці заявили про «останнє попередження» щодо кліматичної кризи — у світі продовжують зростати викиди парникових газів. Їхній шкоді можна запобігти лише швидкими та рішучими діями.

Відповідний звіт 20 березня оприлюднила Міжурядова група експертів з питань змін клімату (організація ООН).

«Кліматична бомба сповільненої дії цокає. Людство перебуває на тонкому льоду, і цей лід швидко тане», — заявив генеральний секретар Організації обʼєднаних націй Антоніу Гутерреш.

«Цей звіт є найжахливішою і тривожною оцінкою зростаючого впливу на клімат, з яким ми всі зіткнемося, якщо зараз не буде системних змін», — заявила Сара Шоу, координатор програми Friends of the Earth International.

У доповіді йдеться, що вплив забруднення, що викликає потепління планети, уже серйозніше, ніж очікувалося, і планета наближається до все більш небезпечних і незворотних наслідків.

У той час як мета обмеження глобального потепління на 1,5 °C досі можлива, шлях до її досягнення швидко закривається, оскільки збільшується рівень викидів, що нагрівають планету — минулого року вони зросли майже на 1%.

Концентрація вуглецевого забруднення в атмосфері зараз є найвищою за понад два мільйони років, а швидкість підвищення температури за останні півстоліття є найбільшою за 2 тисячі років.

Наслідки кліматичної кризи, як і раніше, найсильніше позначаються на бідних і вразливих країнах, які найменше зробили для її виникнення.

Найбільшою загрозою для дій в галузі зміни клімату є пристрасть до спалювання викопного палива, яке досі становить понад 80% світової енергії і 75% антропогенного забруднення планети.

Відповідно до звіту, щоб запобігти найгіршим наслідкам кліматичної кризи, потрібні радикальні зрушення в усіх секторах економіки та суспільства. Зокрема, треба відмовитися від викопного палива та інвестувати у відновлювані джерела енергії. Щоб обмежити потепління до 1,5 °C, глобальні рівні забруднення планети мають знизитись до 2035 року на 60% порівняно з 2019 роком.

У звіті також йдеться про те, що необхідно видаляти вуглець з повітря, зокрема за допомогою таких технологій, як «пряме захоплення повітря» — видалення вуглецю безпосередньо з повітря та його зберігання під землею. Однак ця технологія, як і раніше, викликає розбіжності, оскільки дехто вважає, що вона відволікає від політики зі скорочення забруднення.