У Києві з 27 березня продовжать час продажу алкоголю

Новини

Adam Wilson / Unsplash

У Києві з 27 березня алкогольні напої дозволять продавати з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

«Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції», — зазначили в КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години у столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00.

Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня працюватимуть на годину довше.

Магазини, торгові центри та ресторани теж працюватимуть довше. З урахуванням того, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

У Київській області комендатську годину теж скоротять.