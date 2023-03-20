Україна підписала з Британією угоду про цифрову торгівлю. Що вона передбачає

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Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю, яка покращить інвестиційні відносини двох країн. Також британський уряд продовжив на рік безмитну торгівлю з Україною.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Угода передбачає: незастосування мит (але свободу оподаткування) у цифровій торгівлі, підтримання загальної законодавчої рамки для електронних транзакцій, укладення контрактів електронним способом, електронну ідентифікацію, захист персональної інформації тощо.

Наразі понад дві третини британських експортних послуг в Україну вже надходять у цифровому вигляді. Надалі створять єдине вікно для трейдерів та державних органів.

Угода охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя — цифрові торгові системи, вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво.