Рада підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

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Міністерство освіти і науки України

Сергій Шкарлет офіційно підтвердив, що йде з посади міністра освіти й науки, а Верховна Рада проголосувала за відставку.

Результати голосування парламенту оприлюднив депутат Олексій Гончаренко.

У червні 2020 року Шкарлет став в.о. очільника міністерства, а в грудні його призначили міністром. Того ж року Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти знайшло плагіат у роботах Шкарлета, що переросло у судовий процес. Студенти та освітяни неодноразово вимагали його відставки, але цього не сталося. Тепер же Рада зняла його з посади.

На засіданні фракції «Слуга народу» на посаду міністра освіти й науки було запропоновано Оксена Лісового — директора Малої академії наук, який з початку повномасштабного вторгнення поєднує свою роботу зі службою у 95 бригаді Десантно-штурмових військ. Громадськість дуже позитивно про нього.