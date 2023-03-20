У Києві офіційно затвердили зміну комендантської години

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Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко офіційно підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Відтак метро та інший громадський транспорт, магазини, торгові центри та ресторани працюватимуть на годину довше.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.