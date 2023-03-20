«Нова Пошта» відкрила перше відділення у Литві
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Компанія «Нова Пошта» відкрилася ще в одній європейській країні. Перше відділення відкрили у Литві.
Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.
Відділення відкрили у литовській столиці Вільнюсі. Воно розташоване за адресою: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
Відділення працює щодня. Воно приймає вантажі та посилки до 1 000 кг.
- За чотири місяці «Нова Пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Адреси та графік роботи відділень у Польщі можна знайти за цим посиланням.