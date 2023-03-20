«Нова Пошта» відкрила перше відділення у Литві

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Компанія «Нова Пошта» відкрилася ще в одній європейській країні. Перше відділення відкрили у Литві.

Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.

Відділення відкрили у литовській столиці Вільнюсі. Воно розташоване за адресою: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Відділення працює щодня. Воно приймає вантажі та посилки до 1 000 кг.